https://news.day.az/sport/1872015.html Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы Азербайджанская паракаратистка Айсель Ахмедли завоевала золотую медаль на проходившем в Софии 16-м чемпионате Европы по стилю "WSF - шотокан карате". Об этом Day.Az сообщили в Национальном паралимпийском комитете.
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы
Азербайджанская паракаратистка Айсель Ахмедли завоевала золотую медаль на проходившем в Софии 16-м чемпионате Европы по стилю "WSF - шотокан карате".
Об этом Day.Az сообщили в Национальном паралимпийском комитете.
Спортсменка, выступающая в категории K10 по паракарате, одержав победу над всеми соперницами, поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре