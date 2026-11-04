https://news.day.az/world/1871995.html Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО Мощный град накрыл пустыню Неджд в Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние два года количество осадков в этой пустыне превысило норму более чем в шесть раз.

Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО

В мире, 4 ноября 2026 15:34 (UTC +04:00) 334
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии

Мощный град накрыл пустыню Неджд в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За последние два года количество осадков в этой пустыне превысило норму более чем в шесть раз.

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