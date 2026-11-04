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Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО

Мощный град накрыл пустыню Неджд в Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние два года количество осадков в этой пустыне превысило норму более чем в шесть раз.