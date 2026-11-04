https://news.day.az/officialchronicle/1872009.html Камран Иманов награжден орденом «Шараф» Камран Иманов награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Камран Иманов награжден орденом «Шараф»
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
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