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Камран Иманов награжден орденом «Шараф»

Камран Иманов награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.