Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, вчера в Баку автомобиль Toyota Prado сбил пешехода А.Абдуллаеву, которая перевозила младенца в детской коляске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, накануне около 09:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Бинагадинского района Баку.

"По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи. В результате два человека - женщина и младенец - были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

У женщины 1990 года рождения диагностированы переломы в нескольких частях тела. Ее лечение продолжается в Клиническом медицинском центре, состояние оценивается как тяжелое.

У младенца мужского пола 2025 года рождения диагностирована открытая рана головы. В связи с удовлетворительным состоянием ребенка отпустили домой для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.