Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год

В 2027 году ожидается рост доходов государственного бюджета Азербайджана, несмотря на сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда по сравнению с текущим годом.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в следующем году доходы государственного бюджета, как ожидается, составят 39 миллиардов 254 миллиона манатов.

Прогнозы по 20 источникам доходов показали, что поступления по 15 из них увеличатся, по четырем - сократятся, а один источник исключен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

"Ожидается, что рост доходов государственного бюджета в 2027 году будет обеспечен преимущественно за счет налоговых поступлений. В следующем году предполагается, что около половины налоговых доходов будет сформировано за счет косвенных налогов", - отметил он.

В. Гюльмамедов сообщил, что прогнозируемый экономический рост и инфляция, совершенствование налогового администрирования и механизмов контроля, а также предлагаемые изменения в законодательство создадут условия для увеличения поступлений по линии Государственной налоговой службы.