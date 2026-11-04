https://news.day.az/officialchronicle/1871941.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ВИДЕО 4 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с Первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости AIREX 2026 в Бакинском Экспоцентре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 4 ноября ознакомились в Бакинском Экспо-центре с первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости AIREX 2026.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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