В Баку проходит I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО

В Баку проходит первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций в Азербайджане AIREX 2026.

Как сообщает корреспондент Trend, в выставке, которая проходит с 4 по 6 ноября, принимают участие более 70 местных и зарубежных компаний, представляющих различные страны Европы и Азии, передает Day.Az.

Ожидается, что выставку посетят около 20 тысяч человек. Мероприятие объединяет потенциальных покупателей жилья, инвесторов, а также профессиональных участников рынка недвижимости. Посетители могут ознакомиться с местными и международными проектами, получить информацию об их особенностях и перспективах развития, а также напрямую пообщаться с представителями компаний.

В рамках трехдневной программы запланированы пять панельных дискуссий, презентации компаний и мероприятия, посвященные новым подходам в секторе недвижимости.

В частности, участники обсудят перспективы градостроительного развития Азербайджана, новые девелоперские проекты, брендированные резиденции, премиальные жилые комплексы, планирование городов и районов, устойчивое строительство, а также возможности сотрудничества финансовых и технологических компаний с сектором недвижимости.

Выставка организована компанией PASHA Property Management. Ее генеральный директор Турал Алиев отметил, что AIREX 2026 призвана объединить различных участников рынка недвижимости на единой платформе, способствовать развитию отрасли, расширению сотрудничества и установлению новых деловых связей.

Коммерческий директор компании Риад Салаев, в свою очередь, подчеркнул, что выставка позволит посетителям подробнее ознакомиться с концепцией, инфраструктурой и перспективами местных и международных проектов, а профессиональным участникам рынка - обменяться опытом и обсудить возможности сотрудничества.

Спонсорами AIREX 2026 выступают PASHA Real Estate Group, Baku City Residences, Sea Breeze, PMD Group, Bakı Ağ Şəhər и ABB. Выставка проводится при стратегическом партнерстве Times Consulting и поддержке ряда государственных структур.