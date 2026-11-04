https://news.day.az/politics/1871917.html Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных заявлениях Константина Затулина. Day.Az представляет публикацию:  Директор Института стран СНГ и депутат Госдумы России Константин Затулин в очередной раз раскрыл свой смердящий рот.

Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором

Политика, 4 ноября 2026 11:50 (UTC +04:00) 3 946
Затулло снова рыдает в эфире:

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных заявлениях Константина Затулина.

Day.Az представляет публикацию: 

Директор Института стран СНГ и депутат Госдумы России Константин Затулин в очередной раз раскрыл свой смердящий рот. На этот раз Затуллло едва не утонул в собственных слезах, поведав миру о "неописуемой личной трагедии" - так называемом "исходе карабахских армян с исконных земель".

Слушая эти фальшивые рыдания, невольно задаешься вопросом: как Затуллло вообще по утрам поднимается с кровати? Какая титаническая сила воли нужна, чтобы после такой "душевной раны" натянуть пиджак, доехать до Госдумы и дрожащим от горя пальцем нажать кнопку на голосовании? 

Человек десятки лет числится "экспертом по СНГ", но так и не сподобился усвоить элементарную истину: Карабах - это Азербайджан. Точка. Не "исконные земли", о которых он бредит, а суверенная территория Азербайджана, вопрос о статусе которой закрыт раз и навсегда. 

Впрочем, признать очевидное для Затуллло означает лишиться главного: удобного повода вылезти в эфир, напомнить о своем существовании громкими стенаниями и привычно выпросить у армянских спонсоров очередную жирную долларовую кость.

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