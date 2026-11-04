Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей

Немецкий оборонный стартап Stark Defence планирует к 2027 году создать 24-метровый беспилотный корабль для защиты подводных кабелей и отслеживания российского "теневого флота" в водах стран Евросоюза.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор компании Уве Хорстманн на конференции Bloomberg.

Морской дрон под названием Vanta 24 сможет перевозить до 50 тонн груза, включая ракетное вооружение и артиллерийские системы. Корабль будет работать без экипажа и развивать скорость более 64 км/ч.

По словам Хорстманна, стоимость таких судов составит около одной тысячной цены традиционного фрегата, а их строительство займет всего несколько месяцев.

Корабль адаптируют к условиям Балтийского и Северного морей, включая сильное волнение и перепады температур. Ожидается, что он будет сопровождать военные корабли, вести наблюдение в прибрежных районах и защищать подводную инфраструктуру.