Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора

Автор: Азер Ахмедбейли

Несколько дней назад в разных странах мира вновь прозвучали имена людей, ставших жертвами советских политических репрессий. Международная акция "Возвращение имен" проводится уже почти два десятилетия. Ее участники не произносят длинных речей и не устраивают исторических дискуссий. Они просто читают имена погибших, возвращая каждому из них то, что когда-то попыталась отнять репрессивная машина - человеческое достоинство и право остаться в памяти своих потомков.

В нынешнем году акция состоялась в 101 городе мира, и она заставляет задуматься, прежде всего, о том, всех ли своих жертв мы сегодня знаем поименно.

История политических репрессий в Азербайджане давно перестала считаться запретной темой. После восстановления независимости государство дало правовую оценку преступлениям тоталитарного режима. В марте 1996 года был принят закон "О реабилитации жертв политических репрессий". Там прямо говорится о сотнях тысяч невинных людей, пострадавших от произвола и насилия за годы советской власти, начиная с апреля 1920 года.

В общественную память вернулись имена Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, Микаила Мушфига и многих других выдающихся представителей азербайджанской интеллигенции. Их судьбы стали символами трагедии целого поколения.

Но репрессии уничтожали не только известных писателей, ученых и государственных деятелей. Тысячи обычных людей - учителей, крестьян, рабочих, служащих - были расстреляны, отправлены в лагеря или высланы. Большинство из них не оставили после себя литературных произведений или научных трудов. Нередко единственным свидетельством их существования остаются несколько строк в архивном деле и фотографии, сохраненные близкими родственниками.

И здесь возникает вопрос, выходящий за рамки юридической реабилитации. Одно дело признать человека невиновным, другое - установить его судьбу, найти документы, определить место захоронения и вернуть семье сведения о близком человеке.

В Азербайджане уже многие годы ведётся работа по восстановлению имен и судеб жертв советских репрессий. По данным, приводимым учеными Института истории Национальной академии наук Азербайджана, только в годы Большого террора 1937-38 годов репрессиям подверглись более 80 тысяч человек, включая членов их семей.

Научный сотрудник Института истории НАНА Раиса Джафарова объяснила, почему общее число жертв репрессий крайне сложно определить: часть казней была внесудебной, не все документы репрессированных сохранились в архивах, а дети, родившиеся в ссылке, зачастую вообще не регистрировались.

В июне 2026 года председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж выступил с предложением создать единый открытый Государственный реестр жертв политических репрессий за 1920-1953 годы. Он также предложил государственную программу открытия и оцифровки архивов, более широкое изучение событий 1937-38 годов в учебных заведениях и создание в Баку мемориального комплекса в память о жертвах репрессивной политики советской власти.

Само появление такой инициативы спустя три десятилетия после принятия закона о реабилитации весьма примечательно. Оно показывает, что возвращение памяти о жертвах советского террора остаётся актуальной и принципиальной задачей для государства.

Важную роль в сохранении исторической памяти играют опубликованные в Азербайджане исследования, документальные сборники и воспоминания очевидцев. В 2019 году в Баку открылся Музей жертв политических репрессий. Его экспозиция включает архивные документы и фотографии, рассказывающие о трагических событиях 1920-1950-х годов.

Но речь идет не только о сохранении исторической памяти, но и о судьбах людей. Для потомков человека, исчезнувшего в лагерях Сибири или Казахстана, ответ на вопрос, где и как он закончил свою жизнь, остается важным даже спустя несколько поколений.

В этом отношении международная акция "Возвращение имен" интересна, прежде всего, своей простой идеей: память о масштабной исторической трагедии складывается из памяти о каждом отдельном человеке.

Сталинские репрессии - это сотни тысяч арестованных, миллионы осужденных, огромная география лагерей и ссылок. Но за каждой цифрой была человеческая жизнь - семья, профессия, дом.

Сегодня у Азербайджана есть возможность сделать следующий шаг в восстановлении исторической памяти. Современные цифровые технологии позволяют объединять разрозненные архивные документы, создавать открытые базы данных, восстанавливать биографии людей, чьи судьбы оказались разбросаны на огромной территории бывшего Советского Союза.

Возвращение имен - это также возможность передать будущим поколениям более полную историю собственной страны, в которой нашлось бы место не только выдающимся личностям, но и десяткам тысяч простых людей, исчезнувших в безымянных лагерях и захоронениях.