АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана

В 2026-2027 годах ожидается ежегодный рост банковского сектора Азербайджана примерно на 12 процентов.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду в Мушфигабаде президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, отвечая на вопросы журналистов в рамках акции по посадке деревьев, организованной по случаю Дня Победы, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, за первые девять месяцев 2026 года активы банковского сектора приблизились к 64 миллиардам манатов, а объем кредитного портфеля достиг 34 миллиардов манатов. При этом около 18 миллиардов манатов пришлось на бизнес-кредиты.

"Темпы роста бизнес-кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигли 18 процентов, а потребительского кредитования - 13 процентов", - сообщил он.

З. Нуриев отметил, что пруденциальные меры, принятые Центральным банком в 2024-2025 годах, позволили ограничить рост потребительского кредитования и создать условия для расширения финансирования бизнеса.

Он добавил, что новые правила, которые вступят в силу в ноябре 2026 года, как ожидается, частично замедлят темпы роста потребительского кредитования.

По словам президента АБА, наличие в банковском секторе ликвидных активов и свободных денежных средств на сумму более 4,5 миллиарда манатов создает возможности для дальнейшего расширения кредитования бизнеса.

"Мы ожидаем увеличения объемов кредитования как малого и среднего, так и крупного бизнеса. В 2026-2027 годах мы ожидаем ежегодного роста банковского сектора на 11-12 процентов", - подчеркнул он.

Касаясь ситуации с проблемными кредитами, З. Нуриев сообщил, что доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 2,7 процента.

По его словам, этот показатель сопоставим с аналогичными показателями Грузии, Казахстана и Турции, а наблюдаемые в секторе проблемы в основном носят единичный характер.