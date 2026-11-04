В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик

В рамках совместной кампании "BakıKart" и Mastercard пассажиры смогут оплачивать каждую четвертую поездку в метро и автобусах всего за 1 гяпик.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "BakıKart".

Акция распространяется на бесконтактные (NFC) платежи с помощью Apple Pay и Google Pay с использованием карт Mastercard, выпущенных банками, действующими в Азербайджане.

Согласно условиям кампании, после трех поездок, оплаченных по стандартному тарифу, пассажир получает скидку на четвертую поездку. При этом с карточного счета будет списываться 0,01 маната.

Для получения скидки необязательно совершать все четыре поездки в один день. Их можно распределить на разные дни.

По одной карте в течение календарного месяца можно воспользоваться поездкой за 1 гяпик не более пяти раз. После совершения трех поездок право на льготную четвертую поездку необходимо использовать в течение 30 дней.