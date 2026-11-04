На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев

В январе-сентябре 2026 года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря были пробурены и введены в эксплуатацию 12 нефтедобывающих скважин, три скважины для закачки воды и две скважины для закачки газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в среду в отчете bp.

В компании отметили, что одна из нефтедобывающих скважин - D18Z, пробуренная с платформы "Восточный Азери", стала важной вехой для проекта АЧГ.

"Протяженность открытого ствола скважины превысила 2 000 метров, в том числе более 1 500 метров песчаных пород в целевом пласте, что обеспечило наибольшую площадь контакта с продуктивным пластом среди всех скважин, пробуренных на АЧГ на сегодняшний день. Это достижение демонстрирует, как современные технологии сейсмической визуализации, бурения и заканчивания скважин помогают максимально повысить коэффициент извлечения нефти и поддерживать долгосрочную добычу на зрелом месторождении АЧГ", - сообщила bp.

Согласно отчету, среднесуточная добыча на АЧГ за первые три квартала 2026 года составила около 320 тыс. баррелей (около 87 млн баррелей, или 12 млн тонн за весь период).

В том числе на платформах "Чираг" было добыто 18,8 тыс. баррелей в сутки, "Центральный Азери" - 84,6 тыс. баррелей, "Западный Азери" - 72 тыс. баррелей, "Восточный Азери" - 45,7 тыс. баррелей, "Глубоководный Гюнешли" - 46,7 тыс. баррелей, "Западный Чираг" - 25,3 тыс. баррелей, а на платформе ACE - 26,9 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что оператором проекта разработки АЧГ от имени участников соглашения о разделе продукции является BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) - 30,37%, SOCAR - 35,30%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ONGC Videsh - 2,92%.