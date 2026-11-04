https://news.day.az/society/1871972.html В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО В Бинагадинском районе столицы, на улице Джафара Хандана, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на перекрестке: столкнулись автомобили BMW и Hyundai. От удара BMW вылетел с дороги, заехал на тротуар и врезался в расположенную рядом клинику.
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО
В Бинагадинском районе столицы, на улице Джафара Хандана, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на перекрестке: столкнулись автомобили BMW и Hyundai. От удара BMW вылетел с дороги, заехал на тротуар и врезался в расположенную рядом клинику. В здании медицинского учреждения разбились стекла.
Пострадавшие в результате аварии были доставлены в расположенную поблизости клинику.
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