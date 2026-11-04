В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО

В Бинагадинском районе столицы, на улице Джафара Хандана, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на перекрестке: столкнулись автомобили BMW и Hyundai. От удара BMW вылетел с дороги, заехал на тротуар и врезался в расположенную рядом клинику. В здании медицинского учреждения разбились стекла.

Пострадавшие в результате аварии были доставлены в расположенную поблизости клинику.