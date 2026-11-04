В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат

В 2027 году на выплату пособий за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование прогнозируется выделение средств в размере 280 миллионов 630 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", вынесенном на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Данная сумма на 77 миллионов 60 тысяч манатов, или на 37,85 процента превышает утвержденный прогноз на 2026 год.

В следующем году число получателей пособия по уходу за ребенком до 3 лет, как ожидается, составит 24 870 человек. На эти цели предусмотрены 21 миллион 388 тысяч 148 манатов. Размер ежемесячного пособия на одного человека составит 100 манатов.

На выплату пособий по беременности и родам планируется выделить 77 миллионов 340 тысяч 781 манат. Прогнозируется, что это пособие получат 19 599 человек.

Кроме того, в 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка планируется довести с 600 манатов до 1 500 манатов. Таким образом, размер этой выплаты увеличится на 900 манатов, или в 2,5 раза.

Также планируется повышение пособий на погребение. Так, пособие на погребение застрахованного лица предусматривается довести с 590 манатов до 700 манатов, а на погребение пенсионера - с 946 манатов до 1 200 манатов.