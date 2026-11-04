В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО

В Киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" (Njihov Mehdi, naš Mihajlo), посвященного легендарному азербайджанскому партизану Мехти Гусейнзаде, известному в Европе под именем Михайло.

Как передает Day.Az, особую символичность премьере придала дата ее проведения: фильм показали 2 ноября - в день гибели Мехти Гусейнзаде. Именно 2 ноября 1944 года жизнь 25-летнего героя трагически оборвалась в бою. В Азербайджане его помнят как национального героя, а в Словении чтят как Михайло - человека, отдавшего жизнь за свободу этой страны. Спустя десятилетия Мехти Гусейнзаде остается одним из тех героев, чья отвага преодолела границы и стала частью истории других народов. Об этом сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ARKA.

Фильм производства словенской телерадиокомпании RTV Slovenija посвящен одной из удивительных страниц истории Второй мировой войны - подвигу азербайджанца, который сражался плечом к плечу со словенскими партизанами против фашизма и стал настоящим героем для народа, далекого от его родины.

Мехти Гусейнзаде родился в 1918 году в селе Новханы. Он увлекался живописью и литературой, изучал иностранные языки. Однако война кардинально изменила его судьбу. Оказавшись в немецком плену, он сумел бежать и присоединился к югославским партизанам в Словении. Под именем Михайло он участвовал в опасных операциях против немецких оккупантов, проявляя исключительную смелость и находчивость. Для словенцев он стал не просто бойцом из далекого Азербайджана, а настоящим боевым товарищем.

Съемочная группа RTV Slovenija работала в Азербайджане в марте 2026 года. Съемки проходили в Баку, родном для героя селе Новханы, а также в Огузском и Исмаиллинском районах. Обращение к местам, связанным с родиной и биографией Мехти Гусейнзаде, позволило создателям фильма показать азербайджанские истоки личности человека, чье имя стало частью словенской исторической памяти.

До бакинской премьеры фильм был представлен в Любляне, в известном словенском кинотеатре Kinodvor. Там зрители смогли познакомиться с историей азербайджанского партизана, ставшего одним из национальных героев Словении.

Организационную и техническую поддержку съемкам фильма в Азербайджане оказали Министерство культуры Азербайджанской Республики, Посольство Азербайджана в Словении, Азербайджанское телевидение и радиовещание (AzTV), Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующее при Министерстве культуры, киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, Государственный фонд кино Азербайджана и другие организации.

На премьере выступили исполняющий обязанности директора Центра кино имени Низами Туран Мамедли и заведующий отделом международных связей AzTV Эльнар Мамедли. В мероприятии также приняли участие представители семьи Мехти Гусейнзаде - Ганифа Ализаде и Мехди Азизбеков.

После выступлений гости посмотрели документальную ленту, рассказывающую о судьбе человека, чьи отвага и преданность идеалам свободы оставили глубокий след в истории Азербайджана и Словении.

Название фильма - "Их Мехди, наш Михайло" - отражает отношение к герою в обеих странах. Для азербайджанцев он - отважный сын родной земли, для словенцев - бесстрашный партизан, сражавшийся за их свободу. Его имя стало символом мужества, не знающего границ.