Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R)

Kapital Bank, первый банк страны, представил новый формат филиала, объединяющий возможности цифрового банкинга с преимуществами традиционного обслуживания в физическом пространстве. Первый филиал в обновлённом формате открылся в городе Гянджа.

Главное преимущество новой концепции - полная цифровизация многих внутрифилиальных услуг. В действующем здесь "Цифровом уголке" клиенты могут легко осуществлять онлайн-операции, такие как безналичные платежи и онлайн-переводы. Кроме того, впервые в истории банковского сектора страны клиенты смогут занять онлайн-очередь с помощью QR-кода.

Выступая на церемонии открытия, руководитель экосистемы Bir, председатель Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов отметил, что запуск первого филиала нового формата именно в Гяндже не случаен. "Как банк с самой широкой сетью обслуживания в стране, мы всегда стремимся сделать современные цифровые решения ещё проще и доступнее для наших клиентов. Мы хотим, чтобы инновационная среда и цифровые возможности, созданные в столице, были одинаково доступны для всех в любом регионе страны. В этом новом офисе, где скорость цифровизации сочетается с теплотой человеческого общения, мы стремимся к тому, чтобы клиенты, комфортно пользуясь технологиями, в любой момент чувствовали искреннюю заботу и индивидуальный подход наших сотрудников".

В церемонии открытия приняли участие официальные лица Kapital Bank, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, представители городской общественности и клиенты банка.

Гянджинский филиал, представленный в рамках новой концепции, будет обслуживать клиентов по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Гянджа, проспект Ататюрка, 428. Здесь клиентам доступен полный спектр банковских услуг, включая открытие вкладов, оформление пластиковых карт и различных видов кредитов, расчётно-кассовое обслуживание, обмен валюты и другие операции. Отметим, что Kapital Bank обладает крупнейшей сетью обслуживания в стране: 120 филиалов, 48 отделений, 15 Цифровых Центров и 1274 банкомата.