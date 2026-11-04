https://news.day.az/officialchronicle/1872046.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой первой Азербайджанской международной выставки недвижимости AIREX 2026. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой первой Азербайджанской международной выставки недвижимости AIREX 2026.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре