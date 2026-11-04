Трамп предсказал гибель двух стран Европы

Президент США Дональд Трамп во время телефонного интервью телеканалу Fox News предсказал гибель двух стран Европы на фоне проходящих там протестов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп уточнил, что речь идет о Франции и Италии. По его мнению, Европа "умирает".

"Посмотрите на происходящее во Франции, Италии, во всех остальных этих странах. Дела у них идут ужасно, честно говоря, они могут даже не выжить", - сказал американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты в отличие от этих стран процветают и хотят, чтобы так оставалось.

Протестные акции в Европе продолжаются всю осень. Митинги во многих европейских городах, в частности, прошли в минувшие выходные. В швейцарском Цюрихе шествие крайне левых активистов переросло в крупные беспорядки и открытые столкновения с полицией. В Гааге в Нидерландах полиция задержала 34 человека во время стихийной молодежной акции в центре города. А во Франции протестующие решили сжечь чучело президента Эммануэля Марона. В Италии протестные марши связаны с тяжелым положением домохозяйств, чрезмерно дорогим жильем в крупных городах и высокими тратами на военные расходы.