https://news.day.az/officialchronicle/1872070.html Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".
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