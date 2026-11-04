АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура

Изменение климата приведет к повышению температуры, сокращению летних осадков и усилению рисков наводнений, оползней и селевых потоков в бассейне реки Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такие прогнозы представлены в докладе Азиатского банка развития (АБР) "От ледников к фермам: оценка климатических рисков и потенциала и рекомендации".

Согласно исследованию, к 2035 году зимние температуры в бассейне Куры могут повыситься примерно на 1°C, а к 2085 году - на величину до 5°C.

При этом осенью и зимой ожидается небольшое увеличение количества осадков, тогда как весна и лето станут более засушливыми. В летний период температура может вырасти на величину до 5°C, а количество осадков - сократиться до 20%.

"Такие климатические изменения могут повысить вероятность оползней, внезапных паводков и селевых потоков, а также прорывов ледниковых озер на территории Грузии. Кроме того, более частые зимние эпизоды выпадения дождей на снежный покров могут дополнительно увеличить риск наводнений", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что отступление ледников широко распространено в бассейне Куры. Для этой территории также характерны небольшие ледники с нестабильным снежным покровом, а сток воды в конце лета в значительной степени поддерживается таянием снега. При этом распространение многолетней мерзлоты ограничено.

Исследование проведено в рамках программы Glaciers to Farms (G2F), направленной на оценку климатических рисков для водных ресурсов и сельскохозяйственной производительности в Центральной и Западной Азии.

При поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) АБР провел оценку рисков, связанных с таянием ледников, для четырех пилотных речных бассейнов: Куры, Нарына, Пянджа и Сват.

В основу исследования лег анализ 40-летних метеорологических данных, позволивший выявить пространственные и временные изменения температуры, количества дождевых и снеговых осадков в горных и равнинных районах.

Программа G2F призвана дополнить существующие страновые оценки климатических рисков АБР и содействовать укреплению долгосрочной водной безопасности и устойчивости сельского хозяйства в условиях ускоренного отступления ледников.

Отметим, что река Кура является крупнейшей рекой Южного Кавказа. Ее общая протяженность составляет 1 515 км, из которых 906 км проходят по территории Азербайджана. Площадь бассейна реки составляет 188 тыс. кв. км.

Кура берет начало на высоте 2 740 метров на северо-восточном склоне горы Кызыл-Гедик в провинции Карс на территории Турции. Протекая через территории трех государств - Турции, Грузии и Азербайджана, - река впадает в Каспийское море.

Водные ресурсы Куры формируются за счет нескольких источников: 36% приходится на талые снеговые воды, 30% - на подземные воды, 20% - на дождевые осадки и 14% - на талые ледниковые воды.