Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Пакистана, а также от себя лично выражаю Вашему превосходительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Победы.
Это историческое событие олицетворяет самоотверженность, решимость и единство азербайджанского народа во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности своей Родины. Значительные достижения в деле восстановления и развития освобожденных территорий демонстрируют твердую приверженность Азербайджана обеспечению мирного и благополучного будущего для своего народа.
Пакистан высоко ценит многолетние братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и неизменной взаимной поддержке. Уверен, что по мере расширения сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействия для достижения таких общих целей, как региональный мир, стабильность и процветание, узы дружбы и братства между нашими странами будут продолжать укрепляться.
По случаю этого знаменательного дня я вновь подтверждаю тесную дружбу и солидарность Пакистана с Азербайджаном, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, передаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания дальнейшего прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
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