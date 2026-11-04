Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники

Национальное агентство кибербезопасности (MKA) предупреждает о рисках кибератак на холодильное оборудование.

Как сообщили Day.Az в Национальном агентстве кибербезопасности, в последние недели в ряде европейских стран были зафиксированы кибератаки на системы управления холодильным и морозильным оборудованием.

"Сообщается, что 11 октября 2026 года от этих атак пострадали сотни супермаркетов во Франции, а 2 ноября аналогичные инциденты произошли в Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Сфера воздействия угрозы не ограничивается торговым сектором. Информация о вмешательстве в работу холодильного оборудования, используемого в одном из банков крови Франции, свидетельствует о том, что подобные атаки представляют угрозу и для сферы здравоохранения.

В ходе атак киберпреступники получают несанкционированный доступ к системам управления холодильным и морозильным оборудованием, переводят его в режим размораживания (defrost) либо повышают температуру до 50°C. Поскольку инциденты происходят преимущественно в ночное время, вмешательство остаётся незамеченным до утра, в результате чего хранящаяся продукция становится непригодной к использованию.

Основными целями атак являются интерфейсы управления, доступные напрямую через интернет. В частности, в зоне риска находятся модели Danfoss AK-SM 800 и AK-SC 355, поддержка которых со стороны производителя прекращена, контроллеры AK-SM 800A, работающие на устаревшем программном обеспечении, а также системы Copeland XWEB и Dixell XWEB.

Согласно предварительным оценкам, к основным уязвимостям, способствующим возникновению подобных инцидентов, относятся использование стандартных учётных данных для входа без их изменения и несвоевременное обновление программного обеспечения.

Последствия подобных вмешательств не ограничиваются лишь материальными потерями. Нарушение температурного режима может привести к выходу оборудования из строя, возникновению риска пожара, а также нарушению необходимых условий хранения лекарственных средств и других медицинских изделий.

"Национальное агентство кибербезопасности (MKA) призывает организации проявлять осторожность в связи с рисками кибератак, направленных на автоматизированные системы управления, в особенности на системы охлаждения", - отмечается в сообщении ведомства.