Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО

По меньшей мере 79 домов уничтожено в результате крупного пожара в жилом квартале Пхаттхана Бон Кай в центре Бангкока. Как сообщила газета Bangkok Post, там были эвакуированы 124 семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, возгорание началось около 00:51 по местному времени в понедельник в двухэтажном деревянном строении. Из-за плотной застройки и того, что дома вплотную примыкают друг к другу, огонь стремительно распространился по соседним постройкам. Никто не погиб и не пострадал во время пожара, пропавших без вести нет, пишет издание.