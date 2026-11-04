В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО

В преддверии 8 Ноября - Дня Победы - в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы", объединившее детей вокруг творчества, искусства и любви к Родине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Мероприятие было организовано совместно Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения и Азербайджанским национальным музеем искусств. В нем принял участие инклюзивный культурный коллектив "Parla", объединивший детей, получающих услуги в центрах социального обслуживания.

В рамках праздничной программы дети представили музыкальные и танцевальные номера, а также прочитали стихотворения, посвященные Родине и Дню Победы. В своих выступлениях они выразили любовь к родной земле, гордость за свою страну и радость по случаю Великой Победы.

Каждое выступление стало для ребят возможностью продемонстрировать свои способности, поделиться творчеством и ощутить радость участия в общем празднике.

Особой частью мероприятия стало знакомство с культурным наследием страны. Дети посетили постоянные экспозиции музея "Азербайджанская живопись и графика 1920-1980-х годов" и "Сокровищница азербайджанского искусства". Во время экскурсии они познакомились с представленными произведениями, их авторами и основными этапами развития изобразительного искусства Азербайджана.

Основной целью мероприятия стало развитие творческих способностей детей, повышение их социальной активности, создание условий для самовыражения и содействие их интеграции в общество.

Подобные инициативы имеют особую ценность, поскольку помогают каждому ребенку раскрыть свои таланты, поверить в собственные силы и почувствовать себя полноправным участником культурной жизни. Это еще один шаг к формированию общества, в котором ценят индивидуальность каждого, поддерживают стремления детей и создают равные возможности для всех.

Ведь у каждого ребенка есть свой талант, своя мечта и право быть услышанным. Главное - дать ему возможность раскрыться.