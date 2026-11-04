https://news.day.az/society/1872019.html Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме В связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага все автовокзалы и автостанции, функционирующие на территории республики, в целях качественного и бесперебойного обеспечения населения транспортными услугами 6-10 ноября будут работать в усиленном режиме.

Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме

Общество, 4 ноября 2026 19:47 (UTC +04:00) 300
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме

В связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага все автовокзалы и автостанции, функционирующие на территории республики, в целях качественного и бесперебойного обеспечения населения транспортными услугами 6-10 ноября будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), ведомство дало всем автовокзалам и автостанциям соответствующие поручения об обеспечении перевозчиками, осуществляющими пассажироперевозки по междугородним и межрайонным маршрутам, бесперебойного и безопасного движения, о продаже в кассах билетов в соответствии с тарифами в установленном законодательством порядке, предотвращении возможной плотности пассажиропотока, а также строгом соблюдении графиков движения автобусов по утвержденному расписанию.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться специальный контроль за интервалом автобусов, выходящих на маршруты, а также соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Для предотвращения плотности пассажиропотока будет обеспечен выпуск на линию необходимого количества дополнительных автобусов.

Граждане смогут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также в онлайн режиме на портале biletim.az.

Отметим, что на портале biletim.az можно приобрести билеты по 97 направлениям в 61 пункт. К системе подключено 426 транспортных средств, задействованных на 379 рейсах.

Гражданам рекомендуется приобретать билеты в режиме онлайн через портал biletim.az, чтобы обеспечить себе более комфортную и безопасную поездку.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AYNA #АВТОВОКЗАЛЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 20:31 (UTC+04), Экономика 226
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 20:18 (UTC+04), Общество 271
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 20:09 (UTC+04), Общество 308
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 20:04 (UTC+04), Политика 327
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 20:00 (UTC+04), В мире 4 191
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 19:47 (UTC+04), Общество 299
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 19:34 (UTC+04), Политика 381
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 19:27 (UTC+04), Культура 349
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 348
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 19:16 (UTC+04), Политика 417
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 19:09 (UTC+04), Спорт 359
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 19:00 (UTC+04), Автоновости 394
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 353
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 18:40 (UTC+04), Культура 442
В трех городах Карабаха появятся арендные объекты 18:34 (UTC+04), Общество 409
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 18:30 (UTC+04), Официальная хроника 378
Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 401
Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО 18:23 (UTC+04), В мире 495
Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники 18:20 (UTC+04), Общество 470
Трамп предсказал гибель двух стран Европы 18:13 (UTC+04), В мире 573
АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура 18:04 (UTC+04), Общество 434
Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова отправится на Дакар-2026 18:00 (UTC+04), Спорт 421
В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год 17:52 (UTC+04), Экономика 521
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 897
Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17 17:45 (UTC+04), Политика 6 002
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 17:38 (UTC+04), Общество 498
Bakıda dələduzluq edən 66 yaşlı "jurnalist" həbs edildi 17:35 (UTC+04), Azərbaycanca 542
В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО 17:32 (UTC+04), Политика 561
Названы актуальные цены на золото в Азербайджане 17:28 (UTC+04), Экономика 610
Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 561
Оркестр Virtuosos of Baku выступил в Международном центре мугама - ФОТО 17:22 (UTC+04), Культура 472
Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation 17:15 (UTC+04), Политика 6 537
В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов 17:04 (UTC+04), Общество 645
Yeniyetmə Səməd Vurğunun əmisi nəvəsini bıçaqladı 17:03 (UTC+04), Azərbaycanca 574
ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов 16:57 (UTC+04), Экономика 610
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 572
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 16:50 (UTC+04), Экономика 599
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 16:44 (UTC+04), Политика 571
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 476
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 614
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 16:32 (UTC+04), Спорт 459
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 16:31 (UTC+04), Общество 614
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 468
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 16:21 (UTC+04), Общество 496
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 613
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 16:13 (UTC+04), Спорт 446
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 16:08 (UTC+04), Экономика 625
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 16:01 (UTC+04), Автоновости 453
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 622
В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек 15:54 (UTC+04), В мире 624
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 861
Vaxtilə cibimizdə gəzdirdiyimiz “Şirvan” indi 1 200 dollara təklif olunur - ARAŞDIRMA 15:50 (UTC+04), Azərbaycanca 684
Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО 15:47 (UTC+04), В мире 643
В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО 15:41 (UTC+04), Культура 492
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 690
В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год 15:30 (UTC+04), Экономика 634
В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 15:23 (UTC+04), Общество 961
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 15:20 (UTC+04), Это интересно 502
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 15:15 (UTC+04), Экономика 689
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 15:06 (UTC+04), Экономика 699
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 15:00 (UTC+04), Общество 510
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 14:52 (UTC+04), Экономика 696
Хорошая новость для желающих купить дом 14:48 (UTC+04), Общество 724
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 14:46 (UTC+04), Экономика 664
Турецкая лира установила новый антирекорд 14:44 (UTC+04), В мире 690
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 14:42 (UTC+04), Экономика 657
В Азербайджане вырастут пенсии 14:36 (UTC+04), Общество 5 417
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 14:24 (UTC+04), Экономика 648
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 14:20 (UTC+04), Спорт 510
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 14:17 (UTC+04), Общество 651
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 14:12 (UTC+04), Экономика 666
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 14:04 (UTC+04), Экономика 700
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 13:56 (UTC+04), Спорт 484
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 13:48 (UTC+04), Экономика 718
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 13:45 (UTC+04), Экономика 709
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13:40 (UTC+04), Общество 788
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 13:38 (UTC+04), Экономика 718
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 13:37 (UTC+04), Экономика 690
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 13:35 (UTC+04), Автоновости 541
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 13:21 (UTC+04), Культура 659
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 13:18 (UTC+04), Общество 504
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 13:15 (UTC+04), Экономика 732
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 13:12 (UTC+04), Общество 553
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 13:10 (UTC+04), Экономика 726
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 13:09 (UTC+04), Экономика 727
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 13:03 (UTC+04), Политика 7 024
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 111
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 12:58 (UTC+04), Экономика 793
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 12:46 (UTC+04), Экономика 710
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 12:42 (UTC+04), Общество 3 493
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 12:41 (UTC+04), Общество 485
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 17 522
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 12:35 (UTC+04), Экономика 752
Хорошая новость для студентов 12:27 (UTC+04), Общество 885
В Баку открылась I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО 12:20 (UTC+04), Экономика 7 191
Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО 12:15 (UTC+04), Общество 719
В Азербайджане повысят выплаты по больничному 12:08 (UTC+04), Общество 759
АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана 12:04 (UTC+04), Экономика 773
В Азербайджане увеличат пособие на похороны 11:52 (UTC+04), Общество 1 917
Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором 11:50 (UTC+04), Политика 4 610
Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза 11:45 (UTC+04), Общество 916
Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей 11:37 (UTC+04), В мире 785
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО 11:33 (UTC+04), Общество 720
За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 11:30 (UTC+04), Общество 8 726
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 11:24 (UTC+04), Общество 701
В Сенат США впервые избран мусульманин 11:22 (UTC+04), В мире 849
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 11:14 (UTC+04), Общество 573
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 11:07 (UTC+04), Политика 5 349
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 11:06 (UTC+04), В мире 897
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 11:06 (UTC+04), В мире 864
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 11:00 (UTC+04), Общество 810
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 10:55 (UTC+04), В мире 3 766
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 10:51 (UTC+04), Общество 831
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 10:42 (UTC+04), Спорт 559
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 10:36 (UTC+04), В мире 903
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 10:27 (UTC+04), Спорт 529
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 10:23 (UTC+04), В мире 947
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 797
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 849
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 10:07 (UTC+04), В мире 884
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 10:01 (UTC+04), В мире 928
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 09:54 (UTC+04), Экономика 872
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 09:50 (UTC+04), Политика 6 721
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 552
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 09:25 (UTC+04), Общество 650
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 09:20 (UTC+04), В мире 890
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:14 (UTC+04), Экономика 909
Промежуточные выборы в США - последние данные - ОБНОВЛЕНО 3 09:12 (UTC+04), В мире 5 292
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 08:52 (UTC+04), Общество 596
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 08:37 (UTC+04), В мире 947
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 611
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 08:05 (UTC+04), В мире 1 004
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 250
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 801
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 688
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 278
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 797
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 692
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 304
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 719
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 782
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 1 369
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 781
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 811
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 980
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 811
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 411
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 7 529
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 3 886
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 711
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 474
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 515
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 769
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 4 352
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 752
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 768
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 1 405
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 611
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 500
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 479
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 784
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 494
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 7 808
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 467
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 816
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 509
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 555
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 650
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 806
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 505
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 526
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 532
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 6 418
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 5 204
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 540
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 501
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 458
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 455
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 741
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 7 559
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 724
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 505
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 481
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 555
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 524
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 658
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 356
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 057
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 562
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 790
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 757
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 411
"Вест Хэм" уволил главного тренера 3 ноября 17:50 (UTC+04), Спорт 702
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 3 ноября 17:31 (UTC+04), Общество 1 594
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 3 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 519
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 3 ноября 17:21 (UTC+04), Общество 1 029
Еще новости