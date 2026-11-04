Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме

В связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага все автовокзалы и автостанции, функционирующие на территории республики, в целях качественного и бесперебойного обеспечения населения транспортными услугами 6-10 ноября будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), ведомство дало всем автовокзалам и автостанциям соответствующие поручения об обеспечении перевозчиками, осуществляющими пассажироперевозки по междугородним и межрайонным маршрутам, бесперебойного и безопасного движения, о продаже в кассах билетов в соответствии с тарифами в установленном законодательством порядке, предотвращении возможной плотности пассажиропотока, а также строгом соблюдении графиков движения автобусов по утвержденному расписанию.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться специальный контроль за интервалом автобусов, выходящих на маршруты, а также соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Для предотвращения плотности пассажиропотока будет обеспечен выпуск на линию необходимого количества дополнительных автобусов.

Граждане смогут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также в онлайн режиме на портале biletim.az.

Отметим, что на портале biletim.az можно приобрести билеты по 97 направлениям в 61 пункт. К системе подключено 426 транспортных средств, задействованных на 379 рейсах.

Гражданам рекомендуется приобретать билеты в режиме онлайн через портал biletim.az, чтобы обеспечить себе более комфортную и безопасную поездку.