В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год

Доходы городов и районов Азербайджана на 2027 год предусмотрены в размере 18 миллиардов 430 миллионов манатов, а местные расходы - 735 миллионов 575 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", вынесенном на обсуждение Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, нижний предел превышения доходов над местными расходами, направляемого в централизованный бюджет, составит 17 миллиардов 694 миллиона 425 тысяч манатов.

По городам

- Баку: доходы - 16 миллиардов 649 миллионов 450 тысяч манатов, местные расходы - 326 миллионов 784 тысячи манатов, превышение доходов над расходами - 16 миллиардов 322 миллиона 666 тысяч манатов.

- Гянджа: доходы - 152 миллиона 350 тысяч манатов, расходы - 28 миллионов 909 тысяч манатов, превышение - 123 миллиона 441 тысяча манатов.

- Лянкяран: доходы - 45 миллионов 540 тысяч манатов, расходы - 9 миллионов 18 тысяч манатов, превышение - 36 миллионов 522 тысячи манатов.

- Мингячевир: доходы - 40 миллионов 50 тысяч манатов, расходы - 12 миллионов 567 тысяч манатов, превышение - 27 миллионов 483 тысячи манатов.

- Нафталан: доходы - 11 миллионов 570 тысяч манатов, расходы - 3 миллиона 281 тысяча манатов, превышение - 8 миллионов 289 тысяч манатов.

- Сумгайыт: доходы - 288 миллионов 300 тысяч манатов, расходы - 25 миллионов 38 тысяч манатов, превышение - 263 миллиона 262 тысячи манатов.

- Шеки: доходы - 39 миллионов 870 тысяч манатов, расходы - 8 миллионов 137 тысяч манатов, превышение - 31 миллион 733 тысячи манатов.

- Ширван: доходы - 35 миллионов 400 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 383 тысячи манатов, превышение - 30 миллионов 17 тысяч манатов.

- Евлах: доходы - 46 миллионов 570 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 17 тысяч манатов, превышение - 40 миллионов 553 тысячи манатов.

- Ханкенди: доходы - 10 миллионов манатов, местные расходы не предусмотрены, превышение - 10 миллионов манатов.

По районам

- Абшеронский район: доходы - 133 миллиона 500 тысяч манатов, расходы - 11 миллионов 438 тысяч манатов, превышение - 122 миллиона 62 тысячи манатов.

- Агджабединский район: доходы - 27 миллионов 100 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 307 тысяч манатов, превышение - 20 миллионов 793 тысячи манатов.

- Агдамский район: доходы - 23 миллиона 600 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 913 тысяч манатов, превышение - 16 миллионов 687 тысяч манатов.

- Агдашский район: доходы - 15 миллионов 400 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 665 тысяч манатов, превышение - 8 миллионов 735 тысяч манатов.

- Агдеринский район: доходы - 1 миллион 810 тысяч манатов, местные расходы не предусмотрены, превышение - 1 миллион 810 тысяч манатов.

- Агстафинский район: доходы - 14 миллионов 50 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 582 тысячи манатов, превышение - 8 миллионов 468 тысяч манатов.

- Агсуинский район: доходы - 20 миллионов 940 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 862 тысячи манатов, превышение - 16 миллионов 78 тысяч манатов.

- Астаринский район: доходы - 17 миллионов 400 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 514 тысяч манатов, превышение - 12 миллионов 886 тысяч манатов.

- Балакенский район: доходы - 10 миллионов 200 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 500 тысяч манатов, превышение - 5 миллионов 700 тысяч манатов.

- Бейлаганский район: доходы - 36 миллионов 270 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 736 тысяч манатов, превышение - 31 миллион 534 тысячи манатов.

- Бардинский район: доходы - 25 миллионов 860 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 177 тысяч манатов, превышение - 18 миллионов 683 тысячи манатов.

- Билясуварский район: доходы - 16 миллионов 480 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 738 тысяч манатов, превышение - 11 миллионов 742 тысячи манатов.

- Джебраильский район: доходы - 3 миллиона 980 тысяч манатов, расходы - 3 миллиона 130 тысяч манатов, превышение - 850 тысяч манатов.

- Джалилабадский район: доходы - 18 миллионов 450 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 554 тысячи манатов, превышение - 11 миллионов 896 тысяч манатов.

- Дашкесанский район: доходы - 9 миллионов 250 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 64 тысячи манатов, превышение - 5 миллионов 186 тысяч манатов.

- Физулинский район: доходы - 18 миллионов 410 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 938 тысяч манатов, превышение - 12 миллионов 472 тысячи манатов.

- Гедабекский район: доходы - 11 миллионов 720 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 251 тысяча манатов, превышение - 4 миллиона 469 тысяч манатов.

- Геранбойский район: доходы - 17 миллионов 450 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 887 тысяч манатов, превышение - 10 миллионов 563 тысячи манатов.

- Гёйчайский район: доходы - 25 миллионов 470 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 515 тысяч манатов, превышение - 19 миллионов 955 тысяч манатов.

- Гёйгёльский район: доходы - 25 миллионов 960 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 7 тысяч манатов, превышение - 19 миллионов 953 тысячи манатов.

- Гаджигабульский район: доходы - 11 миллионов 840 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 183 тысячи манатов, превышение - 5 миллионов 657 тысяч манатов.

- Хачмазский район: доходы - 46 миллионов 170 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 963 тысячи манатов, превышение - 38 миллионов 207 тысяч манатов.

- Хызинский район: доходы - 6 миллионов 300 тысяч манатов, расходы - 2 миллиона 919 тысяч манатов, превышение - 3 миллиона 381 тысяча манатов.

- Ходжалинский район: доходы - 3 миллиона 250 тысяч манатов, расходы - 2 миллиона 302 тысячи манатов, превышение - 948 тысяч манатов.

- Ходжавендский район: доходы и расходы - по 2 миллиона 529 тысяч манатов, превышение не предусмотрено.

- Имишлинский район: доходы - 46 миллионов 880 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 567 тысяч манатов, превышение - 41 миллион 313 тысяч манатов.

- Исмаиллинский район: доходы - 19 миллионов 700 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 850 тысяч манатов, превышение - 12 миллионов 850 тысяч манатов.

- Кельбаджарский район: доходы - 5 миллионов 470 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 578 тысяч манатов, превышение - 892 тысячи манатов.

- Кюрдамирский район: доходы - 20 миллионов 810 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 421 тысяча манатов, превышение - 15 миллионов 389 тысяч манатов.

- Гахский район: доходы - 7 миллионов 430 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 733 тысячи манатов, превышение - 2 миллиона 697 тысяч манатов.

- Газахский район: доходы - 24 миллиона 700 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 665 тысяч манатов, превышение - 19 миллионов 35 тысяч манатов.

- Габалинский район: доходы - 37 миллионов 450 тысяч манатов, расходы - 8 миллионов 583 тысячи манатов, превышение - 28 миллионов 867 тысяч манатов.

- Гобустанский район: доходы - 7 миллионов 360 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 624 тысячи манатов, превышение - 1 миллион 736 тысяч манатов.

- Губинский район: доходы - 43 миллиона 300 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 237 тысяч манатов, превышение - 36 миллионов 63 тысячи манатов.

- Губадлинский район: доходы - 8 миллионов 740 тысяч манатов, расходы - 3 миллиона 890 тысяч манатов, превышение - 4 миллиона 850 тысяч манатов.

- Гусарский район: доходы - 22 миллиона 920 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 161 тысяча манатов, превышение - 16 миллионов 759 тысяч манатов.

- Лачинский район: доходы - 9 миллионов 250 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 348 тысяч манатов, превышение - 3 миллиона 902 тысячи манатов.

- Лерикский район: доходы - 7 миллионов 300 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 431 тысяча манатов, превышение - 1 миллион 869 тысяч манатов.

- Масаллинский район: доходы - 20 миллионов 40 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 463 тысячи манатов, превышение - 12 миллионов 577 тысяч манатов.

- Нефтчалинский район: доходы - 12 миллионов 580 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 893 тысячи манатов, превышение - 7 миллионов 687 тысяч манатов.

- Огузский район: доходы - 5 миллионов 520 тысяч манатов, расходы - 3 миллиона 928 тысяч манатов, превышение - 1 миллион 592 тысячи манатов.

- Саатлинский район: доходы - 16 миллионов 310 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 488 тысяч манатов, превышение - 10 миллионов 822 тысячи манатов.

- Сабирабадский район: доходы - 18 миллионов 840 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 353 тысячи манатов, превышение - 13 миллионов 487 тысяч манатов.

- Сальянский район: доходы - 19 миллионов 290 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 197 тысяч манатов, превышение - 14 миллионов 93 тысячи манатов.

- Самухский район: доходы - 10 миллионов 880 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 961 тысяча манатов, превышение - 5 миллионов 919 тысяч манатов.

- Сиязаньский район: доходы - 10 миллионов 420 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 179 тысяч манатов, превышение - 6 миллионов 241 тысяча манатов.

- Шабранский район: доходы - 13 миллионов 780 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 431 тысяча манатов, превышение - 9 миллионов 349 тысяч манатов.

- Шамахинский район: доходы - 33 миллиона 510 тысяч манатов, расходы - 7 миллионов 598 тысяч манатов, превышение - 25 миллионов 912 тысяч манатов.

- Шамкирский район: доходы - 20 миллионов 910 тысяч манатов, расходы - 8 миллионов 654 тысячи манатов, превышение - 12 миллионов 256 тысяч манатов.

- Шушинский район: доходы - 5 миллионов 171 тысяча манатов, расходы - 1 миллион 757 тысяч манатов, превышение - 3 миллиона 414 тысяч манатов.

- Тертерский район: доходы - 13 миллионов 490 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 941 тысяча манатов, превышение - 7 миллионов 549 тысяч манатов.

- Товузский район: доходы - 56 миллионов 270 тысяч манатов, расходы - 8 миллионов 374 тысячи манатов, превышение - 47 миллионов 896 тысяч манатов.

- Уджарский район: доходы - 11 миллионов 390 тысяч манатов, расходы - 3 миллиона 889 тысяч манатов, превышение - 7 миллионов 501 тысяча манатов.

- Ярдымлинский район: доходы - 5 миллионов 220 тысяч манатов, расходы - 4 миллиона 573 тысячи манатов, превышение - 647 тысяч манатов.

- Загатальский район: доходы - 20 миллионов 730 тысяч манатов, расходы - 6 миллионов 10 тысяч манатов, превышение - 14 миллионов 720 тысяч манатов.

- Зангиланский район: доходы - 4 миллиона 100 тысяч манатов, расходы - 2 миллиона 808 тысяч манатов, превышение - 1 миллион 292 тысячи манатов.

- Зердабский район: доходы - 7 миллионов 750 тысяч манатов, расходы - 5 миллионов 182 тысячи манатов, превышение - 2 миллиона 568 тысяч манатов.

Всего по городам и районам: доходы - 18 миллиардов 430 миллионов манатов, местные расходы - 735 миллионов 575 тысяч манатов, превышение доходов над местными расходами - 17 миллиардов 694 миллиона 425 тысяч манатов.