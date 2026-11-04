Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек

В январе-октябре 2026 года в Азербайджане единовременное пособие при рождении ребенка было назначено и выплачено 72 655 гражданам.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Отмечается, что выплаты произведены в связи с рождением 34 038 девочек и 38 617 мальчиков.

Уточняется, что опубликованные данные носят оперативный характер.