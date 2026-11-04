https://news.day.az/society/1871928.html Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек В январе-октябре 2026 года в Азербайджане единовременное пособие при рождении ребенка было назначено и выплачено 72 655 гражданам. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ). Отмечается, что выплаты произведены в связи с рождением 34 038 девочек и 38 617 мальчиков.
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек
В январе-октябре 2026 года в Азербайджане единовременное пособие при рождении ребенка было назначено и выплачено 72 655 гражданам.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Отмечается, что выплаты произведены в связи с рождением 34 038 девочек и 38 617 мальчиков.
Уточняется, что опубликованные данные носят оперативный характер.
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