https://news.day.az/world/1871885.html В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, заявил, что американские избиратели выступили против войны. Как передает Day.Az, соответствующее заявление Галибаф опубликовал на своей странице в социальной сети X.
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, заявил, что американские избиратели выступили против войны.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление Галибаф опубликовал на своей странице в социальной сети X.
"Руководствуясь голосом совести или недовольством высокой стоимостью жизни, американцы сказали: "Нет войне", и мы поддерживаем этот призыв. Если правительство США проигнорирует волю собственного народа ради интересов международных покровителей и шантажистов, оно поймет, что наше "нет" может обернуться для него кошмаром", - заявил иранский спикер.
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