В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, заявил, что американские избиратели выступили против войны.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление Галибаф опубликовал на своей странице в социальной сети X.

"Руководствуясь голосом совести или недовольством высокой стоимостью жизни, американцы сказали: "Нет войне", и мы поддерживаем этот призыв. Если правительство США проигнорирует волю собственного народа ради интересов международных покровителей и шантажистов, оно поймет, что наше "нет" может обернуться для него кошмаром", - заявил иранский спикер.