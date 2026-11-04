Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом

Саудовская Аравия передала Азербайджану 46,5 тонны мяса жертвенных животных. Его распределение охватит 7 тыс. семей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли на церемонии раздачи мяса в новом жилом комплексе "Кюрдаханы".

По словам дипломата, мясо, полученное от 5 тыс. животных, распределяется при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Посол отметил, что министерство располагает базой данных нуждающихся и непосредственно занимается оказанием им помощи. Поэтому распределение передано ведомству и ежегодно проводится по установленному им порядку.

Аль-Джутейли подчеркнул, что этот дар отражает тесные связи между народами двух стран и исламское братство. По его словам, король Саудовской Аравии и наследный принц уделяют особое внимание удовлетворению потребностей мусульман в разных странах мира.

Место проведения церемонии выбрало министерство. Мясо распределили среди семей шехидов, ветеранов и членов их семей. Посол поблагодарил ведомство за организацию мероприятия и содействие в распределении помощи.