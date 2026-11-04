Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова

Автор: Лейла Таривердиева

В армянском экспертном и научном сообществе с раздражением и нервозностью воспринимают любые новости о находках азербайджанских археологов на освобожденных территориях и о новых исследованиях истории Кавказской Албании. Первоначально азербайджанскую сторону пытались обвинять в том, что она хочет доказать, что албаны были азербайджанцами. А теперь Азербайджан обвиняют в том, что он старается доказать, что албаны не были армянами...

Такой ход мысли неудивителен. Дело в том, что где бы ни копали армянские археологи, они заняты исключительно поиском следов армян. Они не изучают историю других народов, она им не интересна и становится объектом исследования только с одной целью - найти там армянский след или придумать, если его там нет. А нередко история других народов переписывается и присваивается целиком. Поддержка со стороны мировых научных кругов, как правило, обеспечивается. Это преступление, но таковы реалии.

Сегодня азербайджанская историческая наука наверстывает упущенное. Изучение наследия Кавказской Албании на территории Азербайджана было невозможно не только из-за армянской оккупации. В связи с планами армянизации региона, начавшими осуществляться двести лет назад, все христианское наследие Азербайджана автоматически провозглашалось армянским и рассматривалось в этом ракурсе и в советские годы. Во времена СССР существовали рамки, за которые азербайджанским историкам и археологам не дозволялось выходить, - табу на доисламскую историю республики, в чем, однозначно, сыграл роль армянский фактор. Албанское христианское наследие в Азербайджане как бы не существовало, а сама албанистика как наука была обложена идеологическими и политическими ограничениями и служила интересам определенных групп. Такая ситуация открыла армянским фальсификаторам большие возможности для продвижения своих интересов в Карабахе, где имелось множество выдающихся памятников албанской сакральной культуры.

Сегодня азербайджанским историкам уже никто не мешает, наконец, начать изучать реальную, а не дозволенную, историю родной земли. Тот ее пласт, который способен ответить на многие вопросы и о прошлом, и о нас самих.

"Наша историческая концепция коренным образом отличается от армянской, которая преследует одну цель - присвоить, приписать, обосновать принадлежность к армянсомму наследию наследия любых народов на территории вымышленной "великой Армении", которая простирается в представлении наших соседей аж до слияния рек Кура и Араз. Под эту концепцию подгоняют факты, фальсифицируют рукописи, обнаруженные археологические артефакты, подкупают зарубежных ученых, чтобы они подтверждали армянские выводы", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

В отличие от них, азербайджанские археологи и истории проводят исследования совсем с другими целями. У нашей исторической науки совсем иная концепция. Мы не намереваемся приписывать все себе. Мы показываем, что наследие Кавказской Албании и Албанской церкви принадлежит всем народам региона. Все народы региона вносили свой вклад в эту цивилизацию. Это наша общая копилка. И мы открыты в своих исследованиях для всех, в том числе зарубежных историков, антропологов, лингвистов. Наша цель - не присвоить, а показать богатство исторического, духовного, культурного наследия Азербайджана, вобравшего в себя во многом наследие Кавказской Албании, одного из старейших государств на территории современного Азербайджана.

Если послушать армянскую сторону, получается странная картина. Во многих регионах современного Азербайджана и в соседних с ним странах можно видеть албанское наследие - монастыри, церкви, городища, кладбища, остатки крепостей. Но их чудесным образом почему-то нет в центре этого пространства - в Карабахе. Точнее, армянская сторона их там почему-то "не видит". Образуется своеобразная проплешина. Эта "плешь" - результат армянской идеологизированной исторической концепции, сформированной националистическими кругами и теми, кто за рубежом в науке и медиа их поддерживает.

Армянская сторона и те, кто ее поддерживают, для того, чтобы закрыть эту "плешь", придумали следующую концепцию. Они говорит: да, Кавказская Албания была, но находилась только по правую сторону от реки Кура, а вот по левую, куда входит значительная часть Карабаха и северо-западных регионов Азербайджана, якобы находилась "великая Армения". В годы оккупации армянские черные копатели в лице профессора ЕГУ Гамлета Петросяна даже "обнаружили" псевдо-столицу этого мифического образования недалеко от Агдама, у крепости Шахбулаг. Но это не все. Вымышленная концепция уводит еще дальше - к месту слияния рек Кура и Араз, где, по измышлениям мифотворцев, находится восточная оконечность "великой Армении".

Эта концепция оправдывала и обосновывала претензии на азербайджанские территории и агрессию против Азербайджана.

Последние археологические раскопки, проведенные на территории Азербайджана, опровергли все эти нагромождения лжи. Впервые за годы независимости азербайджанские археологи получили возможность работать в карабахском регионе. На освобожденные земли были отправлены экспедиции. Проведенные ими изыскания показали, что албанское наследие Карабаха аналогично наследию Кавказской Албании на территории Дагестана, Грузии и самой же Армении. Правда, в Армении от этого наследия, можно сказать, ничего не осталось - все было уничтожено.

Наша задача сейчас заключается в том, чтобы, опираясь на результаты археологических раскопок, образцы обнаруженной эпиграфики, символики доказать ложность армянской концепции и опровергнуть ее. К этой работе следует привлечь зарубежных специалистов.

Азербайджанские ученые продолжают изучать албанское наследие, для чего сейчас открылось много возможностей. Мы его изучаем не только в Карабахе, а на всей территории страны. Не так давно в Гедабекском районе был обнаружен уникальный некрополь, который еще преподнесет нам немало сюрпризов.

Некрополь площадью чуть более 1 гектара расположен на левом берегу реки Гаргарчай вблизи села Хархар. Само название села доказывает, что здесь издревле жили представители древнего племени гаргаров - одного из самых крупных племен Кавказской Албании, фактически являвшегося государствообразующим. Их язык был наиболее распространен в Кавказской Албании.

Ученые полагают, что изначально площадь захоронений была значительно больше - об этом говорят находки на прилегающих к памятнику полях. Изначально на поверхности было видно около 130 надгробий. Когда же археологи сняли верхний слой почвы, обнаружились сотни скрытых могил, расположенных очень плотно друг к другу. Всего свыше 500 захоронений. Длина надгробных плит достигает 2-2,5 метров, а их вес варьируется от 300 килограмм до тонны. В близлежащих горах таких камней нет, они, видимо, были доставлены сюда с помощью каких-то приспособлений.

На девятнадцати каменных надгробьях и плитах обнаружены высеченные албанские кресты. Среди находок - большое количество детских захоронений. Найдены мужские, женские скелеты, скелеты людей ростом до двух метров. Радиологический и ДНК анализы помогут ответить на многие вопросы относительно живших на этой территории племен.

Находки указывают на прямые параллели со скифским наследием. Такие захоронения находятся на территории всего Азербайджана, на юге России, в Центральной Азии. Такого типа захоронения относятся, в том числе к кочевой культуре. Гедабекский некрополь показывает синтез кочевой культуры и цивилизации с кавказоязычными, тюркоязычными, ираноязычными народами. Это очень важно для опровержения утверждений о том, что в Кавказской Албании якобы не было тюркского следа.

Самое важное - албанский некрополь в Гедабеке не единственный. Такого же рода уникальные некрополи обнаружены в Габалинском, Шамкирском районах Азербайджана. Это огромный ареал между Габалой, Шамкиром и Гедабеком, где существовала единая культура, в том числе культура захоронений и общая символика. На могилах в этих захоронениях обнаружена раннехристианская символика, албанские кресты, солярная символика. Кстати, солярную символику региона наша международная исследовательская группа "В поисках Солнца", действующая под эгидой ЮНЕСКО, изучает уже много лет. Мы увидели и зафиксировали солярные знаки и в Гедабекском некрополе.

Ученые считают, что некрополь существует со времен поздней Бронзы, датировка - V, VI, VII века до нашей эры, возможно, и раньше. Точная датировка пока не установлена, так как раскопки продолжаются. Верхний край датировки - XI, XII века нашей эры. То есть памятник охватывает позднюю Бронзу, Античность, Средние века. Это значит, что в течение многих веков здесь жили люди и хоронили здесь своих умерших.

Самое удивительное - это каменные плиты. Если их доставляли сюда издалека, значит, это место в глубокой древности имело какое-то сакральное значение и сохраняло его даже в Средние века. Поблизости почти наверняка должно располагаться какое-то крупное древнее поселение. Наши археологи уже готовятся к началу поисков.

Сложно переоценить важность этого албанского памятника. Это горный регион, на который армянство тоже всегда претендовало. Но эта страница истории региона уже закрыта. Думаю, навсегда.