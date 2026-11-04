https://news.day.az/politics/1871740.html Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова В армянском экспертном и научном сообществе с раздражением и нервозностью воспринимают любые новости о находках азербайджанских археологов на освобожденных территориях и о новых исследованиях истории Кавказской Албании. Первоначально азербайджанскую сторону пытались обвинять в том, что она хочет доказать, что албаны были азербайджанцами.

Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова

Политика, 4 ноября 2026 09:50 (UTC +04:00) 272
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки?

Автор: Лейла Таривердиева

В армянском экспертном и научном сообществе с раздражением и нервозностью воспринимают любые новости о находках азербайджанских археологов на освобожденных территориях и о новых исследованиях истории Кавказской Албании. Первоначально азербайджанскую сторону пытались обвинять в том, что она хочет доказать, что албаны были азербайджанцами. А теперь Азербайджан обвиняют в том, что он старается доказать, что албаны не были армянами...

Такой ход мысли неудивителен. Дело в том, что где бы ни копали армянские археологи, они заняты исключительно поиском следов армян. Они не изучают историю других народов, она им не интересна и становится объектом исследования только с одной целью - найти там армянский след или придумать, если его там нет. А нередко история других народов переписывается и присваивается целиком. Поддержка со стороны мировых научных кругов, как правило, обеспечивается. Это преступление, но таковы реалии.

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Сегодня азербайджанская историческая наука наверстывает упущенное. Изучение наследия Кавказской Албании на территории Азербайджана было невозможно не только из-за армянской оккупации. В связи с планами армянизации региона, начавшими осуществляться двести лет назад, все христианское наследие Азербайджана автоматически провозглашалось армянским и рассматривалось в этом ракурсе и в советские годы. Во времена СССР существовали рамки, за которые азербайджанским историкам и археологам не дозволялось выходить, - табу на доисламскую историю республики, в чем, однозначно, сыграл роль армянский фактор. Албанское христианское наследие в Азербайджане как бы не существовало, а сама албанистика как наука была обложена идеологическими и политическими ограничениями и служила интересам определенных групп. Такая ситуация открыла армянским фальсификаторам большие возможности для продвижения своих интересов в Карабахе, где имелось множество выдающихся памятников албанской сакральной культуры.  

Сегодня азербайджанским историкам уже никто не мешает, наконец, начать изучать реальную, а не дозволенную, историю родной земли. Тот ее пласт, который способен ответить на многие вопросы и о прошлом, и о нас самих.

"Наша историческая концепция коренным образом отличается от армянской, которая преследует одну цель - присвоить, приписать, обосновать принадлежность к армянсомму наследию наследия любых народов на территории вымышленной "великой Армении", которая простирается в представлении наших соседей аж до слияния рек Кура и Араз. Под эту концепцию подгоняют факты, фальсифицируют рукописи, обнаруженные археологические артефакты, подкупают зарубежных ученых, чтобы они подтверждали армянские выводы", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

В отличие от них, азербайджанские археологи и истории проводят исследования совсем с другими целями. У нашей исторической науки совсем иная концепция. Мы не намереваемся приписывать все себе. Мы показываем, что наследие Кавказской Албании и Албанской церкви принадлежит всем народам региона. Все народы региона вносили свой вклад в эту цивилизацию. Это наша общая копилка. И мы открыты в своих исследованиях для всех, в том числе зарубежных историков, антропологов, лингвистов. Наша цель - не присвоить, а показать богатство исторического, духовного, культурного наследия Азербайджана, вобравшего в себя во многом наследие Кавказской Албании, одного из старейших государств на территории современного Азербайджана.

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Если послушать армянскую сторону, получается странная картина.  Во многих регионах современного Азербайджана и в соседних с ним странах можно видеть албанское наследие - монастыри, церкви, городища, кладбища, остатки крепостей. Но их чудесным образом почему-то нет в центре этого пространства - в Карабахе. Точнее, армянская сторона их там почему-то "не видит". Образуется своеобразная проплешина. Эта "плешь" - результат армянской идеологизированной исторической концепции, сформированной националистическими кругами и теми, кто за рубежом в науке и медиа их поддерживает.

Армянская сторона и те, кто ее поддерживают, для того, чтобы закрыть эту "плешь", придумали следующую концепцию. Они говорит: да, Кавказская Албания была, но находилась только по правую сторону от реки Кура, а вот по левую, куда входит значительная часть Карабаха и северо-западных регионов Азербайджана, якобы находилась "великая Армения". В годы оккупации армянские черные копатели в лице профессора ЕГУ Гамлета Петросяна даже "обнаружили" псевдо-столицу этого мифического образования  недалеко от Агдама, у крепости Шахбулаг. Но это не все. Вымышленная концепция уводит еще дальше - к месту слияния рек Кура и Араз, где, по измышлениям мифотворцев, находится восточная оконечность "великой Армении".

Эта концепция оправдывала и обосновывала претензии на азербайджанские территории и агрессию против Азербайджана.

Последние археологические раскопки, проведенные на территории Азербайджана, опровергли все эти нагромождения лжи. Впервые за годы независимости азербайджанские археологи получили возможность работать в карабахском регионе. На освобожденные земли были отправлены экспедиции. Проведенные ими изыскания показали, что албанское наследие Карабаха аналогично наследию Кавказской Албании на территории Дагестана, Грузии и самой же Армении. Правда, в Армении от этого наследия, можно сказать, ничего не осталось - все было уничтожено.

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Наша задача сейчас заключается в том, чтобы, опираясь на результаты археологических раскопок, образцы обнаруженной эпиграфики, символики доказать ложность армянской концепции и опровергнуть ее. К этой работе следует привлечь зарубежных специалистов.

Азербайджанские ученые продолжают изучать албанское наследие, для чего сейчас открылось много возможностей. Мы его изучаем не только в Карабахе, а на всей территории страны. Не так давно в Гедабекском районе был обнаружен уникальный некрополь, который еще преподнесет нам немало сюрпризов.

Некрополь площадью чуть более 1 гектара расположен на левом берегу реки Гаргарчай вблизи села Хархар. Само название села доказывает, что здесь издревле жили представители древнего племени гаргаров - одного из самых крупных племен Кавказской Албании, фактически являвшегося государствообразующим. Их язык был наиболее распространен в Кавказской Албании.

Ученые полагают, что изначально площадь захоронений была значительно больше - об этом говорят находки на прилегающих к памятнику полях. Изначально на поверхности было видно около 130 надгробий. Когда же археологи сняли верхний слой почвы, обнаружились сотни скрытых могил, расположенных очень плотно друг к другу. Всего свыше 500 захоронений. Длина надгробных плит достигает 2-2,5 метров, а их вес варьируется от 300 килограмм до тонны. В близлежащих горах таких камней нет, они, видимо, были доставлены сюда с помощью каких-то приспособлений.  

На девятнадцати каменных надгробьях и плитах обнаружены высеченные албанские кресты. Среди находок - большое количество детских захоронений. Найдены мужские, женские скелеты, скелеты людей ростом до двух метров. Радиологический и ДНК анализы помогут ответить на многие вопросы относительно живших на этой территории племен.

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Находки указывают на прямые параллели со скифским наследием. Такие захоронения находятся на территории всего Азербайджана, на юге России, в Центральной Азии. Такого типа захоронения относятся, в том числе к кочевой культуре. Гедабекский некрополь показывает синтез кочевой культуры и цивилизации с кавказоязычными, тюркоязычными, ираноязычными народами. Это очень важно для опровержения утверждений о том, что в Кавказской Албании якобы не было тюркского следа.

Самое важное - албанский некрополь в Гедабеке не единственный. Такого же рода  уникальные некрополи обнаружены в Габалинском, Шамкирском районах Азербайджана. Это огромный ареал между Габалой, Шамкиром и Гедабеком, где существовала единая культура, в том числе культура захоронений и общая символика. На могилах в этих захоронениях обнаружена раннехристианская символика, албанские кресты, солярная символика. Кстати, солярную символику региона наша международная исследовательская группа "В поисках Солнца", действующая под эгидой ЮНЕСКО, изучает уже много лет. Мы увидели и зафиксировали солярные знаки и в Гедабекском некрополе.

Ученые считают, что некрополь существует со времен поздней Бронзы, датировка - V, VI, VII века до нашей эры, возможно, и раньше. Точная датировка пока не установлена, так как раскопки продолжаются. Верхний край датировки - XI, XII века нашей эры. То есть памятник охватывает позднюю Бронзу, Античность, Средние века. Это значит, что в течение многих веков здесь жили люди и хоронили здесь своих умерших.

Самое удивительное - это каменные плиты. Если их доставляли сюда издалека, значит, это место в глубокой древности имело какое-то сакральное значение и сохраняло его даже в Средние века. Поблизости почти наверняка должно располагаться какое-то крупное древнее поселение. Наши археологи уже готовятся к началу поисков.

Сложно переоценить важность этого албанского памятника. Это горный регион, на который армянство тоже всегда претендовало. Но эта страница истории региона уже закрыта. Думаю, навсегда.

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#АРМЯНСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ #КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ #РИЗВАН ГУСЕЙНОВ
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