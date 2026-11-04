https://news.day.az/society/1871895.html Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший В Гарадагском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Как передает Day.Az, авария произошла перед торговым центром "Абшерон". Ибрагим Ибрагимов, управлявший автомобилем ВАЗ-21154, сбил пешехода Афсера Ахмедова 1946 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший
В Гарадагском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как передает Day.Az, авария произошла перед торговым центром "Абшерон".
Ибрагим Ибрагимов, управлявший автомобилем ВАЗ-21154, сбил пешехода Афсера Ахмедова 1946 года рождения.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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