Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом"

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Сабах" проведет матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Валдаса Дамбраускаса сыграет на выезде с норвежским "Викингом".

Встреча состоится в Ставангере и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен нидерландец Сандер ван дер Эйк.

В трех предыдущих турах "Сабах" набрал три очка. Чемпион Азербайджана потерпел поражения от английского "Манчестер Юнайтед" (0:4) и дортмундской "Боруссии" (1:2), но обыграл чешскую "Славию" (2:0).

"Викинг" пока не знает побед в общем этапе Лиги чемпионов. Норвежцы уступили английской "Астон Вилле" и немецкому "Штутгарту" с одинаковым счетом 1:3, а дома сыграли вничью с мюнхенской "Баварией" (3:3).