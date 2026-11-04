Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что готов признать результаты промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с Демократической партией, передает Day.Az.

Американский лидер подчеркнул, что "полностью готов принять результаты" голосования и взаимодействовать с демократами. "Я жду возможности работать с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем", - отметил Трамп.

При этом он заявил, что не собирается в течение ближайших двух лет постоянно блокировать законодательные инициативы с помощью права вето. По его словам, сотрудничество с демократами необходимо для обеспечения благополучия страны.

"Мы будем работать с демократами, чтобы обеспечить благополучие нашей страны. Это очень важно. Я не хочу просто сидеть два года и накладывать вето на все подряд", - сказал президент.

В то же время в эфире телеканала Fox News Трамп отметил, что намерен использовать право вето для блокирования законопроектов, которые будут предлагать демократы.

"Они будут направлять мне какие-то безумные законопроекты, а я буду накладывать на них вето. И после нескольких месяцев вето они выйдут и скажут: "Как нам добиться принятия этих законопроектов?" И тогда мы будем работать вместе", - заявил он.

Кроме того, американский президент положительно оценил деятельность Демократической партии, отметив, что она проделала "хорошую работу". "Я действительно так считаю", - подчеркнул Трамп.