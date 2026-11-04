Netflix готовит документальный фильм о главе UFC

Стриминговая платформа Netflix работает над созданием документального фильма, посвященного президенту UFC Дане Уайту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Page Six, премьера картины запланирована на первый квартал 2027 года.

По данным источника, Netflix дал согласие на производство фильма в период переговоров о приобретении прав на трансляцию турниров UFC на территории США. Впоследствии договориться о сотрудничестве сторонам не удалось - права перешли к Paramount. Несмотря на это, работа над документальной лентой о Дане Уайте не была прекращена.

Идея создания проекта принадлежала бывшему директору Netflix по контенту Белe Баджарии, которая покинула компанию в рамках последних кадровых перестановок. Ее место занял Питер Райс.

Предполагается, что режиссером фильма станет Готэм Чопра, сооснователь компании Religion of Sports, созданной совместно с Майклом Страханом и Томом Брэди. Ранее Чопра принимал участие в работе над документальными проектами, посвященными Тому Брэди, Леброну Джеймсу, Уизу Халифе, Стефену Карри, Симоне Байлз и Джону Бон Джови.