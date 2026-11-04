Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО

Впервые за более чем 150 лет штат Калифорния, являющийся самым богатым и наиболее населенным штатом США, возглавит политик латиноамериканского происхождения. Кандидат от Демократической партии Хавьер Бесерра одерживает уверенную победу на выборах губернатора.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

По подсчетам Associated Press, после обработки 49% бюллетеней Бесерра набирает 65,2% голосов, опережая кандидата от Республиканской партии, бывшего ведущего телеканала Fox News Стива Хилтона.

Хавьер Бесерра ранее занимал пост министра здравоохранения США при администрации Джо Байдена, а также был членом Конгресса.

На посту губернатора он сменит Гэвина Ньюсома - одного из влиятельных представителей Демократической партии и политических оппонентов президента США Дональда Трампа. Ньюсом занимает эту должность с 2019 года и сейчас находится на втором сроке полномочий. В соответствии с законодательством штата он не имеет права баллотироваться на третий срок.

Ньюсом уже поздравил Бесерру с победой в социальной сети X. Он отметил, что сын мексиканских иммигрантов, воплощающий "калифорнийскую мечту", бросит вызов президенту Дональду Трампу.

Отметим, что в США проходят промежуточные выборы. Американцы избирают 35 из 100 членов Сената, всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также губернаторов в 36 штатах.