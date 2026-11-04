Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски

Следователи Следственного комитета Армении с раннего утра проводят обыски в домах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и главы одноименной парламентской фракции Нарека Карапетяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обыски также проходят по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов.

Отметим, Самвел Карапетян попал в поле зрения правоохранительных органов 17 июня 2025 года - после того, как выступил в защиту Армянской Апостольской церкви. Вот уже 1,5 года он находится под арестом (в настоящее время под домашним арестом), а дело рассматривается в Антикоррупционном суде.