Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG

Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ответ на запрос Trend директор и руководитель практики Технологического консалтинга KPMG в Азербайджане Ануар Нурахметов.

"Растущая роль Азербайджана в обеспечении региональной связности создает возможности для развития услуг кибербезопасности параллельно с реализацией крупных инфраструктурных проектов", - сказал он.

Нурахметов напомнил, что одним из значимых недавних событий стал запуск 15 октября 2026 года Транскаспийской волоконно-оптической линии между Азербайджаном и Казахстаном протяженностью около 380 километров и проектной пропускной способностью более 400 терабит в секунду.

"Однако рост связности одновременно усиливает взаимозависимость. Транспортные операторы, порты, таможенные органы, телекоммуникационные компании и финансовые учреждения все в большей степени зависят от взаимосвязанных цифровых систем. Киберинцидент, затрагивающий одного участника, потенциально может нарушить деятельность сразу нескольких организаций или даже стран. Это соответствует более широким тенденциям в сфере кибербезопасности. Согласно Verizon Data Breach Investigations Report 2026, третьи стороны были вовлечены в 48% проанализированных случаев утечки данных по сравнению с 30% в данных предыдущего года", - сказал директор.

Нурахметов считает, что вопросы кибербезопасности необходимо учитывать уже на этапе проектирования инфраструктурных проектов, включая безопасный обмен данными, риски, связанные с поставщиками, реагирование на инциденты и обеспечение непрерывности бизнеса.

"Эти процессы также могут стимулировать инвестиции в региональный мониторинг безопасности, защищенную облачную инфраструктуру, аварийное восстановление и услуги в области промышленной кибербезопасности. Возможность для Азербайджана заключается не только в том, чтобы стать транзитным узлом для международных потоков данных и торговли, но и в развитии специализированных услуг, необходимых для защиты и поддержки цифровой инфраструктуры, соединяющей региональные рынки", - заявил он.