Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО

3 ноября около 09:38 на 2-м километре дороги Ходжасан-Локбатан, проходящей по территории Бинагадинского района Баку, автомобиль марки Toyota под управлением Джавида Агаева сбил пешехода А. Абдуллаеву, которая перевозила младенца в детской коляске.

Как передает Day.Az, в результате ДТП А.Абдуллаева получила травмы. Состояние ребенка оценивается как нормальное.

После происшествия водитель был задержан, по факту возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования водитель заявил, что заснул за рулем и не помнит, как произошло ДТП. Он также признался, что и раньше неоднократно засыпал во время управления автомобилем.

Осознанно садиться за руль, зная о том, что неоднократно засыпал во время вождения, - безответственность, которая напрямую угрожает жизни людей и не может быть оправдана.

Водитель сам решает, садиться ли за руль в сонном состоянии и остановиться ли в безопасном месте, если его клонит в сон во время поездки. Однако тот, кто продолжает движение, несмотря на закрывающиеся глаза, рискует больше их не открыть. Даже если он останется жив, за это ошибочное решение, которое может стоить другому человеку жизни, ему, возможно, придется годами проводить ночи вдали от дома и семьи.