На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев

В Азербайджане задержаны четыре гражданина Афганистана, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на территории ответственности пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы, были задержаны четыре гражданина Исламского Эмирата Афганистан, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу на направлении из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.