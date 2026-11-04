"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста

Футбольный клуб "Карабах" прокомментировал штраф за использование буквы W, отсутствующей в азербайджанском алфавите, при написании имени нападающего Закарии Саво на игровой форме.

Как сообщили İdman.biz в агдамском клубе, причиной нарушения стала техническая ошибка, которая уже устранена, передает Day.Az.

"К сожалению, произошла ошибка технического характера. После обнаружения проблемы она была оперативно устранена. В дальнейшем мы уделим необходимое внимание тому, чтобы подобные случаи не повторялись", - заявили в клубе.

Напомним, что Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" на 1500 манатов за нарушение, допущенное во время гостевого матча 10-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Габалы" (0:0).

"Карабах" с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, а "Габала" с восемью баллами располагается на десятой строчке.