"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста
Футбольный клуб "Карабах" прокомментировал штраф за использование буквы W, отсутствующей в азербайджанском алфавите, при написании имени нападающего Закарии Саво на игровой форме.
Как сообщили İdman.biz в агдамском клубе, причиной нарушения стала техническая ошибка, которая уже устранена, передает Day.Az.
"К сожалению, произошла ошибка технического характера. После обнаружения проблемы она была оперативно устранена. В дальнейшем мы уделим необходимое внимание тому, чтобы подобные случаи не повторялись", - заявили в клубе.
Напомним, что Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" на 1500 манатов за нарушение, допущенное во время гостевого матча 10-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Габалы" (0:0).
"Карабах" с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, а "Габала" с восемью баллами располагается на десятой строчке.
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