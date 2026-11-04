Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером в некоторых местах возможен дождь. Ближе к ночи в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, возможны грозы. Утром местами ожидается туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов тепла, днем - 18-21 градус тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег, вечером осадки могут усилиться. Местами возможен туман. Временами будет усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az