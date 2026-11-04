В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек

СК Армении возбудил уголовные дела против сразу 36 граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян в соцсетях по следам сегодняшних обысков.

Она также отметила, что "Электрическим сетям Армении" был нанесен ущерб в размере 64,5 млрд драмов ($180 млн).

Также задержан Вардан Макарян - заместитель руководителя аппарата третьего президента Армении Сержа Саргсяна, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата четвертого президента Армена Саркисяна.

Макаряна задержали некоторое время назад после масштабных обысков по месту жительства лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и его племянника Нарека Карапетяна, а также связанных с ними лиц.

Вардан Макарян занимал пост члена Совета директоров ЭСА с 2020 года до момента национализации компании в этом году.