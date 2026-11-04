В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка

В Баку реализуется четвертая фаза проекта Центрального парка площадью 21 гектар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Бакинского главного управления по архитектуре и градостроительству при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, реализация первой фазы проекта Центрального парка площадью 20 гектаров началась в 2019 году. Вторая фаза проекта площадью 6,4 гектара стартовала в 2022 году и была завершена в 2024 году.

Р.Гасымов отметил, что сейчас реализуется крупнейшая фаза проекта, площадь которой составит 21 гектар.

Также он рассказал о White City. "Одним из крупнейших проектов городского обновления является White City, предусматривающий преобразование бывшей промышленной территории, известной как "Черный город", в современный многофункциональный городской район", - сказал Р. Гасымов.

Он отметил, что проект включает в себя жилые кварталы, деловые объекты, зеленые зоны и общественные пространства.

Среди основных направлений проекта Р.Гасымов назвал экологическое восстановление территории, ранее занятой нефтепромышленными объектами, развитие жилой, коммерческой и деловой инфраструктуры, создание парков, общественных площадей и пешеходных зон.

"Кроме того, проект предусматривает строительство новых дорог, пешеходных мостов, развитие транспортного сообщения с учетом перспективного расширения сети метро, а также интеграцию прибрежных районов с Бакинским приморским бульваром и рекреационными зонами.

Озеленение стало одним из заметных направлений преобразования городской среды Баку. В частности, реализуются проекты создания новых парков, реконструкции существующих общественных пространств и расширения "зеленой" инфраструктуры.

Новые парки и сады в перспективе станут частью "зеленых" коридоров столицы. Эти проекты также предусматривают создание общественных пространств для отдыха и общения, пешеходных маршрутов, спортивных объектов и зон активного отдыха", - отметил он.