Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях

Немецкий концерн Schaeffler Group, выпускающий автокомпоненты, объявил о сокращении персонала и закрытии производственных площадок. Как сообщает Reuters, к 2028 году компания планирует уволить около 9% своих сотрудников в Германии и закрыть пять заводов - четыре немецких и один бельгийский. Среди клиентов Schaeffler агентство называет Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сокращения затронут 16 предприятий концерна: работу потеряют в общей сложности 3460 человек, из них 2660 - в Германии. Глава компании Клаус Розенфельд объяснил, почему основные увольнения придутся на родину концерна: рабочая сила здесь обходится Schaeffler в 2,5 раза дороже, чем где-либо ещё.

В целом ситуацию он связал с кризисом европейского автопрома. Спрос на машины с ДВС падает, а электромобили распространяются медленнее, чем ожидалось, при этом конкуренция в Европе усиливается. В таких условиях производитель автокомпонентов вынужден снижать издержки - Schaeffler рассчитывает сэкономить до 300 млн евро.

Розенфельд также сообщил, что внесёт личный вклад в реструктуризацию: его зарплата будет уменьшена на 10%.