В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов

Утверждены тарифы на услуги, предоставляемые Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующее решение приняла коллегия Службы.

Документом установлены тарифы на интернет-услуги, специальную радиосвязь Tetra, специальную связь, использование волоконно-оптической сети AzStateNet и другие услуги. Также определены тарифы на доставку корреспонденции для небюджетных организаций.

В зависимости от пропускной способности канала ежемесячный тариф на интернет-услуги составляет 10-16 манатов за 1 Мбит/с. Плата за подключение к системе специальной радиосвязи Tetra установлена в размере 80 манатов.

В сети AzStateNet ежемесячная плата за подключение составляет 300 манатов для порта Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, 600 манатов - для 1000 Мбит/с и 2000 манатов - для 10 000 Мбит/с.

Тарифы указаны без учета НДС.

Решение вступает в силу со дня его публикации в электронной версии Государственного реестра правовых актов.