Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства
Фонд возрождения Карабаха планирует инвестировать около 500 млн манатов в поддержку бизнеса в Карабахе в ближайшие 3-4 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.
По его словам, фонд совместно с министерством экономики Азербайджана разрабатывает новую программу поддержки бизнеса.
Р.Гаджиев также отметил, что развитие рынка недвижимости является одним из ключевых факторов возрождения Карабаха и реализации программы "Великое возвращение".
По его словам, Карабахский регион следует рассматривать и как новый рынок с широкими возможностями для бизнеса в сфере недвижимости.
"Создание новых объектов недвижимости в регионе открывает возможности для внедрения новых стандартов, реализации современных проектов и применения передового опыта", - отметил Р. Гаджиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре