Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост

В январе-сентябре 2026 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета операций с золотом Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики) увеличился на 20,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,2 миллиарда долларов. При этом 60 процентов экспорта пришлось на промышленную продукцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов, представляя в первом чтении проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, экономика Азербайджана сохраняет стабильность. По итогам реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы с учетом ожидаемых результатов 2026 года прогнозируется, что среднегодовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны составит 2,7 процента, а ненефтегазового сектора - 5,2 процента. Эти показатели превышают установленные целевые ориентиры.

Э. Джамалов отметил, что 2026 год является заключительным годом реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, а впереди страну ожидает новый этап развития, охватывающий 2027-2030 годы.

"Концептуальную основу этого этапа составляет стратегический курс, определенный Президентом Ильхамом Алиевым. Данный курс опирается на три фундаментальные цели: обеспечение экономического роста за счет устойчивых и диверсифицированных источников, усиление ведущей роли частных инвестиций и предпринимательства в экономическом развитии, а также расширение экспортного потенциала товаров и услуг", - заявил он.

По словам руководителя Аппарата, долгосрочный и инклюзивный экономический рост зависит от развития экспортно ориентированных отраслей, создающих высокую добавленную стоимость. В этой связи в предстоящий период важно расширить роль отраслей ненефтегазового сектора, ориентированных на внешнюю торговлю, в особенности промышленности и сферы услуг, в обеспечении экономического роста.

Он сообщил, что с учетом ожидаемых результатов 2026 года ненефтегазовый экспорт с 2019 года увеличится в 2,5 раза.

В то же время по состоянию на 1 октября 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 миллиарда долларов. Это вдвое превышает показатель конца 2018 года и годовой ВВП страны. Объем резервов примерно в 20 раз превышает размер внешнего государственного долга.

Э. Джамалов добавил, что с 2019 года количество трудовых договоров в частном секторе ненефтегазовой отрасли увеличилось примерно вдвое, составив 56,5 процента от общего числа трудовых договоров.

Среди основных движущих сил роста ненефтегазового сектора он назвал ненефтегазовую промышленность, логистику и цифровые услуги.

"Инвестиции частного сектора в основной капитал составили 14,7 миллиарда манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,9 процента. Рост частных инвестиций в ненефтегазовом секторе составил около 21 процента", - подчеркнул он.

Руководитель Аппарата также обратил внимание на значение исполнения расходов государственного бюджета для обеспечения экономического роста.

"Полное исполнение расходов государственного бюджета, в том числе капитальных расходов, до конца года является важным фактором, влияющим на темпы экономического роста", - заявил Э. Джамалов.

Касаясь показателей внешней торговли, он отметил, что за первые девять месяцев 2026 года профицит внешнеторгового баланса Азербайджана без учета операций с золотом Государственного нефтяного фонда увеличился на 25 процентов и составил 7,1 миллиарда долларов.