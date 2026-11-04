В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год

В 2027 году курс доллара в Азербайджане прогнозируется на уровне 1,7 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев, представляя сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" в первом чтении.

По его словам, среднегодовая инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 5,3%.

Министр также сообщил, что среднегодовая цена одного барреля сырой нефти на 2027 год заложена в размере 65 долларов.

"Конечно, оценивая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы полагаем, что цены на нефть, скорее всего, могут быть выше. Однако для сохранения бюджетных рамок, обеспечения единой фискальной дисциплины и прогнозирования на среднесрочный период мы придерживались консервативного подхода и исходили из прогноза в 65 долларов", - сказал министр.

Он отметил, что по итогам 2026 года государственный долг прогнозируется на уровне 20% ВВП. К концу среднесрочного периода, то есть к 2030 году, этот показатель, как ожидается, практически не изменится и составит 20,3%.

"На сегодняшний день общий государственный долг Азербайджана составляет 23,9 млрд манатов. Это на 2,8 процентного пункта меньше по сравнению с началом текущего года. Сегодня Азербайджан входит в число стран с наиболее низким соотношением государственного долга к ВВП. В структуре нашего долгового портфеля 16,2 млрд манатов приходится на внутренний государственный долг, а 7,7 млрд манатов - на внешний", - отметил С. Бабаев.