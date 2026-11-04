Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана
Объем кредитов, выделенных банковским сектором Азербайджана на "зеленое" финансирование, составил 450 миллионов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в рамках акции по посадке деревьев, приуроченной ко Дню Победы.
По его словам, за 18 месяцев, охватывающих 2025 год и первые 6 месяцев 2026 года, в рамках "зеленого" финансирования по 1 178 кредитным соглашениям было выделено в целом 450 миллионов манатов.
"Цель Азербайджана по "зеленому" финансированию остается неизменной - 2 миллиарда манатов", - добавил З. Нуриев.
Напомним, что банковский сектор Азербайджана принял добровольное обязательство по выделению 2 миллиардов манатов на "зеленое" финансирование до 2030 года, о чем было объявлено на СOP29.
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